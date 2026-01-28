L’università di Oxford si conferma la migliore d’Europa, scalando dal terzo al primo posto e superando l’Eth di Zurigo. Tra le italiane, il Politecnico di Milano si piazza al 45° posto, migliorando rispetto agli anni passati. La classifica evidenzia come le università britanniche mantengano il loro vantaggio, mentre le italiane continuano a lottare per salire di livello.

(Adnkronos) – E’ l’Università di Oxford la migliore università d’Europa, salita dal terzo posto dello scorso anno superando l’Eth di Zurigo. E’ quando emerge dal Qs World University Rankings. L’Imperial College di Londra scende dal secondo al terzo posto, a pari merito con l’Ucl, mentre l’Università di Cambridge si classifica al quinto posto. Dopo essere entrata nella top 100 mondiale della classifica Qs World University Rankings a giugno, il Politecnico di Milano rimane l’università italiana con il punteggio più alto nella classifica europea, nonostante sia scesa di sette posizioni al 45esimo posto, mentre l’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna esce dalla top 50, passando dal 48esimo al 59esimo posto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Università, Oxoford è la migliore d'Europa. Tra le italiane in testa il Politecnico di Milano al 45° posto

