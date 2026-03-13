Università svelate - eventi al Politecnico di Milano e nei poli territoriali

Il Politecnico di Milano ha annunciato un calendario di eventi gratuiti aperti al pubblico in occasione di Università Svelate, la Giornata Nazionale delle Università promossa dalla CRUI e prevista per il 20 marzo 2026. Le iniziative si svolgeranno sia presso il campus principale che nei poli territoriali, offrendo l’opportunità di conoscere le attività e i progetti dell’ateneo.

La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend In occasione di Università Svelate – Giornata Nazionale delle Università, promossa dalla CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e in programma il 20 marzo 2026, il Politecnico di Milano propone un calendario di iniziative gratuite e aperte al pubblico.Una giornata per valorizzare il patrimonio scientifico, culturale e sociale delle Università italiane e avvicinare i cittadini alle vere e proprie ricchezze che i nostri atenei custodiscono.In questa occasione gli eventi del Politecnico saranno:VENERDÌ 20 MARZO-Tour artistico nel Campus Leonardo-Tour artistico nel Campus Bovisa-Visita alla mostra “I Latis e Milano 1945-1985”-Design Convivio. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Articoli correlati Università italiane al QS Rankings Europe 2026: Politecnico di Milano al 45° posto, arretrano Bologna e SapienzaIl QS University Rankings Europe 2026 conferma la distanza tra gli atenei italiani e le principali università europee. Università, Oxoford è la migliore d’Europa. Tra le italiane in testa il Politecnico di Milano al 45° posto(Adnkronos) – E’ l’Università di Oxford la migliore università d’Europa, salita dal terzo posto dello scorso anno superando l’Eth di Zurigo. Tutti gli aggiornamenti su Università svelate eventi al... Temi più discussi: Il Politecnico di Milano apre le sue porte; Alla d'Annunzio parte il master in Business Crisis and Innovation Management dedicato alla memoria di Sergio Marchionne; Milano Bicocca: due giorni di laboratori, lezioni e orientamento; Lauree triennali: 29 neo ingegneri al Politecnico polo di Cremona. Università svelate - eventi al Politecnico di Milano e nei poli territorialiIn occasione di Università Svelate – Giornata Nazionale delle Università, promossa dalla CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e in programma il 20 marzo 2026, il Politecnico di ... milanotoday.it Università svelate in tutta Italia: aderisce anche il Politecnico, campus di CremonaIn occasione di Università Svelate 2026, venerdì 20 marzo, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, il Politecnico di Milano ... cremonaoggi.it Partecipa all’Open Day del Politecnico di Milano il 28 Marzo! Studenti come Mattia ti aspettano agli stand per raccontarti come hanno scelto il loro percorso e aiutarti a trovare la strada giusta per te. Durante la giornata potrai anche partecipare a incontri in aula - facebook.com facebook Christine Lagarde è arrivata al Politecnico di Milano ( @polimi) accolta con calore dall'archistar Renzo Piano: la presidente della Bce terrà una lezione ad una ventina di studenti di Piano del corso di architettura delle costruzioni, occasione in cui racconterà il s x.com