Recco rivive il Carlevâ | sfilata in maschera e le 5 Pentolacce simbolo di un rito carnevalesco millenario

Recco organizza il tradizionale “Carlevâ” per celebrare un rito carnevalesco che risale a secoli fa. La città si anima con la sfilata in maschera e le cinque pentolacce, simboli di una festa che ancora oggi mantiene vive le sue radici. Domenica prossima, i cittadini si riuniscono lungo le vie del centro per partecipare alla manifestazione, che richiama molti visitatori da fuori regione.

Recco si prepara al “Carlevâ”: Cinque Pentolacce per un Rito Millenario. Recco, la gemma del Tigullio, si prepara a rivivere una delle sue tradizioni più antiche e sentite: il “Carlevâ Recchelin”. La sfilata in maschera, in programma domenica 22 febbraio 2026, celebra il Carnevale Ambrosiano con un rito che affonda le radici nel dominio storico dei Vescovi Milanesi, un legame che ha plasmato l’identità della comunità locale. Un Viaggio nel Tempo tra Storia e Tradizione. Il “Carlevâ Recchelin” non è una semplice festa, ma un vero e proprio viaggio nel tempo. La tradizione, profondamente radicata nella storia di Recco, rievoca un passato in cui la località era influenzata dalla sfera ecclesiastica milanese.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Carnevale Ambrosiano di Recco riapre i festeggiamenti domenica 22 febbraio, portando in strada cinque grandi pentolacce che sfilano lungo il percorso.

A Sestri Levante il Carnevale torna con un programma ricco di eventi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.