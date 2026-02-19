Elezioni comunali decisa la data Ecco quando si andrà alle urne

Il Comune di Arezzo ha annunciato le date delle prossime elezioni comunali, a causa del decreto ministeriale. Le urne si apriranno domenica 24 maggio, proseguendo fino a lunedì 25 maggio. Gli elettori saranno chiamati a scegliere il nuovo sindaco e i consiglieri comunali, con un possibile secondo turno di ballottaggio. La decisione risponde alle scadenze previste dalla legge e permette agli abitanti di organizzarsi in anticipo. La campagna elettorale entrerà nel vivo nelle settimane precedenti.

Le date sono state decise. Per le prossime elezioni amministrative del comune di Arezzo, saranno i giorni di domenica 24 e lunedì 25 maggio quelli in cui gli aretini saranno chiamati alle urne per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale, con eventuale turno di ballottaggio fissato per domenica 7 e lunedì 8 giugno. ArezzoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. VIDEO Il Pd ha scelto Ceccarelli, Ralli: "Portiamo il nome in coalizione". Lo scenario su Vaccari Marco Donati candidato a sindaco con cinque liste: ecco la coalizione. "Siamo aperti all'allargamento" Gli iscritti del Pd scelgono il candidato sindaco.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Elezioni amministrative 2026, ufficiale la data del voto: ecco i 94 comuni campani chiamati alle urneLa data delle elezioni amministrative 2026 è stata ufficializzata, e 94 comuni campani sono pronti a votare il 24 e 25 maggio.

Elezioni comunali in Bergamasca, quattordici i Comuni chiamati alle urneQuest’anno, in Bergamasca, quattordici Comuni sono chiamati a eleggere i propri rappresentanti, segnando un momento importante per il governo locale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.