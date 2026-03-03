Viola Lisan dopo Casa Sanremo vola alla Dreaming Academy of Performing Arts di Londra

La giovane cantante messinese Viola Lisan, di appena 16 anni, ha annunciato il suo trasferimento alla Dreaming Academy of Performing Arts di Londra, dopo aver partecipato a Casa Sanremo. La cantante sarà protagonista di un percorso formativo nel Regno Unito, dove si preparerà a entrare nel panorama musicale nazionale. L'annuncio è stato condiviso sui social dalla stessa artista.