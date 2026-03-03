Viola Lisan dopo Casa Sanremo vola alla Dreaming Academy of Performing Arts di Londra

Da messinatoday.it 3 mar 2026

La giovane cantante messinese Viola Lisan, di appena 16 anni, ha annunciato il suo trasferimento alla Dreaming Academy of Performing Arts di Londra, dopo aver partecipato a Casa Sanremo. La cantante sarà protagonista di un percorso formativo nel Regno Unito, dove si preparerà a entrare nel panorama musicale nazionale. L'annuncio è stato condiviso sui social dalla stessa artista.

La giovane cantante messinese Viola Lisan, 16 anni, è pronta a fare il suo debutto ufficiale sulla scena musicale italiana. E’ appena rientrata da Sanremo, dove ha partecipato alle attività collaterali del Festival, tra cui Casa Sanremo Live Box  e Sanremo D.O.C. Ambedue sono importanti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

