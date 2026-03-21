Domani ad Arezzo si svolge la quarta edizione della “Corsa dell’Acqua” con circa 350 atleti iscritti. La manifestazione si terrà domenica 22 marzo e coinvolge partecipanti provenienti da diverse regioni. La corsa si svolgerà su un percorso cittadino e rappresenta un evento sportivo di rilievo nella zona. La competizione mira a coinvolgere atleti di varie età e livelli.

Arezzo, 21 marzo 2026 – Saranno circa 350 gli atleti iscritti alla quarta edizione della “Corsa dell’Acqua”, in programma domenica 22 marzo. La partenza è fissata alle ore 9:30 dallo storico impianto dell’acquedotto di Buon Riposo, con il colpo di pistola dato dal presidente di Nuove Acque, dott. Carlo Polci. Il percorso si svilupperà lungo un tracciato affascinante di 14 chilometri: dopo aver raggiunto l’impianto di potabilizzazione di Poggio Cuculo, gli atleti proseguiranno attraverso Stroppiello, Patrignone, San Leo e la Chiusa dei Monaci, fino al traguardo finale in via Enzo Rossi, presso la sede di Nuove Acque, in zona Chiani.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Corsa dell’Acqua 2026”: oltre 350 atleti al via per la quarta edizione

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