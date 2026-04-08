Superenalotto da paura il jackpot vicino al record di Bagnone 147 milioni di euro
Il Superenalotto continua a far parlare di sé, con il jackpot che si avvicina al record di 147 milioni di euro stabilito in passato. Nel concorso di martedì 7 aprile, in Toscana è stato centrato un premio di quinta categoria da 16 mila euro. La cifra totale in palio aumenta di giorno in giorno, attirando l’attenzione di molti scommettitori e curiosi.
Firenze, 8 aprile 2026 – Toscana vincente con il SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 7 aprile è stato centrato un “5” da 16.789,62 euro a Prato al bar-gelateria “Massimiliano Amodio” in via Garibaldi. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 9 aprile, sale a 146,7 milioni di euro, attualmente il più alto del mondo. Il record insidiato. Intanto cresce inarrestabile la febbre da “6”. Dando uno sguardo alla storia del gioco il montepremi da 146,9 milioni di euro si piazza al settimo posto di tutti i tempi, ma la scalata continua: manca ormai meno di un milione per agganciare i 147,9 vinti il 22 agosto 2009 a Bagnone (Massa-Carrara). 🔗 Leggi su Lanazione.it
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