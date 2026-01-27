Cento nuovi appartamenti nel cuore di Roma nord Parlano i costruttori | Intervento che rigenera spazi abbandonati
Questa nuova iniziativa edilizia nel cuore di Roma Nord offre quasi cento appartamenti e strutture sportive, contribuendo alla riqualificazione di spazi precedentemente abbandonati. Il progetto mira a valorizzare l’area della Cassia, integrando residenze moderne e servizi a beneficio della comunità locale, in un contesto di trasformazione urbana sobria e funzionale.
Roma nord si trasforma, nel cuore della Cassia arriva un nuovo complesso residenziale. Quasi cento appartamenti, un centro sportivo con piscina e campi da padel. Box interrati e parcheggi a raso. Il tutto circondato da un parco privato. Qui il progetto completoIl nuovo complesso residenziale.🔗 Leggi su Romatoday.it
Cento nuovi appartamenti con piscina e campi da padel. Il progetto che fa infuriare l'oasi di Roma nord
Un nuovo complesso residenziale a Roma Nord propone circa cento appartamenti, accompagnati da servizi come piscina e campi da padel.
L’aspirante re del padel, il manager delle terme. Chi c’è dietro il nuovo complesso residenziale di Roma nordLa proprietà è di un giovane imprenditore che investe anche a Milano, ma soprattutto di un uomo di spicco della finanza immobiliare italiana, già artefice di grandi trasformazioni in città. Chi è il R ... romatoday.it
Cento nuovi appartamenti con piscina e campi da padel. Il progetto che fa infuriare l'oasi di Roma nordQuasi cento appartamenti, un centro sportivo con piscina e campi da padel. Box interrati e parcheggi a raso. Il tutto circondato da un parco privato. È questo l’intervento di rigenerazione edilizia ... romatoday.it
