Cento nuovi appartamenti nel cuore di Roma nord Parlano i costruttori | Intervento che rigenera spazi abbandonati

Questa nuova iniziativa edilizia nel cuore di Roma Nord offre quasi cento appartamenti e strutture sportive, contribuendo alla riqualificazione di spazi precedentemente abbandonati. Il progetto mira a valorizzare l’area della Cassia, integrando residenze moderne e servizi a beneficio della comunità locale, in un contesto di trasformazione urbana sobria e funzionale.

