Superbonus a Napoli | tra tagli e controlli i cantieri si fermano

A Napoli e nella provincia, l’applicazione del Superbonus sta portando alla sospensione di diversi cantieri. Numerose impalcature sono state lasciate incomplete, e molte attività di ristrutturazione si sono fermate a causa di recenti tagli ai finanziamenti e di controlli più stringenti. La situazione sta creando disagi tra i lavoratori e le imprese coinvolte, con cantieri che rimangono inattivi da settimane.

L’impatto del Superbonus nel territorio napoletano e provinciale sta lasciando dietro di sé una scia di cantieri interrotti, con numerose impalcature che rischiano di rimanere immobili per molto tempo. Il blocco dei lavori è riconducibile alla riduzione degli erogamenti statali avvenuta durante il passaggio tra l’amministrazione Conte e quella Meloni, unito alle difficoltà burocratiche legate ai controlli dell’Agenzia delle Entrate su alcuni avanzamenti di cantiere. Il bilancio tra cantieri conclusi e criticità strutturali. Le statistiche fornite dall’Enea offrono un quadro complesso della situazione, rivelando come i dati ufficiali possano non riflettere l’intera realtà del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Superbonus a Napoli: tra tagli e controlli, i cantieri si fermano Golfo: allarmismo vs realtà. I cantieri non si fermanoLa tensione internazionale tra Israele, Stati Uniti e Iran ha generato un clima di incertezza che si riflette direttamente sui progetti... Superbonus e i cantieri non ancora terminatiIl Superbonus continua a far discutere, soprattutto nella questione della responsabilità fiscale. Temi più discussi: Superbonus, sequestri anche a Taranto nella maxi truffa da oltre 10 milioni; Maxi truffa Superbonus: sequestri per 10 milioni di euro; La maxi truffa sul superbonus: sequestri per oltre 10 milioni di euro; Maxi truffa superbonus, sequestro da oltre 10 milioni. Superbonus, centinaia di cantieri abbandonati. I costruttori: Soldi a imprese non qualificateFiniti i fondi del Governo, le ditte hanno lasciato le impalcature senza finire i lavori. Il presidente dell'Acen: Soluzione non è semplice ... napolitoday.it Maxi truffa in materia di Superbonus: l’Emilia Romagna tra le regioni coinvolteMilitari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli hanno dato esecuzione a un sequestro preventivo d’urgenza, emesso dalla Procura della Repubblica di Nola e convalidato dal G.I.P. pr ... sassuolo2000.it Pesaro, accusato di lucrare sul Superbonus: assolto. Con i soldi guadagnati l’imprenditore acquistava Ferrari e Harley Davidson - facebook.com facebook Per fare chiarezza sul #superbonus, tema che riguarda sempre più persone, abbiamo incontrato Carlo Pagliai, ingegnere urbanista ed esperto in conformità urbanistica e commerciabilità degli immobili e gli abbiamo fatto qualche domanda. x.com