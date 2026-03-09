Golfo | allarmismo vs realtà I cantieri non si fermano

Nel Golfo, le tensioni tra Israele, Stati Uniti e Iran continuano a influenzare la situazione, con i cantieri nel settore energetico e infrastrutturale che restano attivi nonostante le tensioni. La presenza di operazioni in corso e l’assenza di sospensioni ufficiali mostrano che i progetti nella regione proseguono senza interruzioni, anche in un clima di crescente incertezza diplomatica.

La tensione internazionale tra Israele, Stati Uniti e Iran ha generato un clima di incertezza che si riflette direttamente sui progetti imprenditoriali nel Medio Oriente. Stefano Colletta e Maria Grazia Marchi, due imprenditori modenesi radicati da anni nell’area del Golfo, confermano che la preoccupazione è reale ma distinguono nettamente l’allarmismo mediatico dalla realtà operativa quotidiana. Mentre il conflitto globale rischia di bloccare i flussi commerciali vitali per l’economia modenese, le attività nei cantieri e nelle fabbriche continuano senza interruzioni straordinarie in Arabia Saudita. Nonostante la percezione esterna di pericolo imminente, la vita nei Paesi del Golfo mantiene una normalità sorprendente, con nessun blocco improvviso delle operazioni industriali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

