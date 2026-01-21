Sulle tracce orrorifiche di Lovecraft esploriamo un mondo di atmosfere inquietanti e misteri insondabili. Attraverso le sue parole, si rivela un’immagine di un’umanità affascinata dall’etereo e dall’ignoto, in un costante confronto con le forze che trascendono la realtà conosciuta. Un viaggio nella letteratura che invita a riflettere sulla fragile frontiera tra il reale e l’irrazionale.

«Io agogno l'etereo, il remoto, il crepuscolare, l'ambiguo detesto sempre più la vita e ciò che vi è connesso; odio l'attualità e sono un nemico del tempo e dello spazio, della legge e della necessità». In queste frasi, tratte da una lettera indirizzata da H.P.Lovecraft (1890-1937) all'amico scrittore Frank Belknap Long, c'è un sapiente autoritratto del Solitario di Providence, passato dall'essere quasi ignorato in vita a diventare, dopo la morte, un autore di culto. Nella sua breve esistenza, Lovecraft ha scritto qualche saggio, pochi romanzi, tanti racconti e moltissime lettere, che hanno gettato i semi di un universo parallelo, che sono poco alla volta, ma sempre più rapidamente, germogliati, fino a innervare l'immaginario del XX secolo e contaminare quello del XXI, grazie alla riconosciuta influenza esercitata non solo su tutto il genere fantascientifico-horror, ma anche su autori mainstream come Michelle Houellebecq. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

