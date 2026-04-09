Sulle tracce dei sovrani segreti e meraviglie della Modena Estense

In questo articolo esploreremo gli aspetti più significativi del Ducato di Modena, concentrandoci sui palazzi, i personaggi e i monumenti che ne hanno segnato la storia. Attraverso documenti e testimonianze, ripercorreremo gli anni di dominio dei sovrani e scopriremo dettagli spesso nascosti o poco noti. L’obiettivo è offrire uno sguardo chiaro e diretto su un passato che ancora si riflette nel paesaggio e nella cultura locale.

Ripercorriamo gli anni del Ducato attraverso i suoi protagonisti tra storia, aneddoti e curiosità.Palazzi, personaggi e monumenti ci parlano di una storia passata che ancora oggi influenza il nostro presente.Da Cesare d'Este, primo Duca dopo la perdita di Ferrara, all'ultimo sovrano Francesco V. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Sulle tracce dei Duchi d’Este, aneddoti e meraviglie di una storia millenariaRipercorriamo gli anni del Ducato attraverso i suoi protagonisti tra storia, aneddoti e curiosità. Un sabato alla scoperta della Modena romana, un tour tra Lapidario Estense e archeologiaUn salto all’indietro di duemila anni per riscoprire le radici romane del capoluogo geminiano.