Nella trentaquattresima giornata del campionato di Serie B 20252026, si affrontano due squadre con obiettivi opposti: gli altoatesini, che cercano di mantenere la posizione nei playoff, e gli emiliani, determinati a consolidare la loro posizione in classifica. La partita si svolge in un contesto di grande attenzione da parte dei tifosi e degli addetti ai lavori, con le formazioni ufficiali pronte per il calcio d'inizio. La diretta sarà disponibile su alcuni canali televisivi e piattaforme online.

Gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Da un lato gli altoatesini che cercano di restare in zona playoff, dall’altro gli emiliani che vogliono blindarli. Sudtirol vs Modena si giocherà sabato 11 aprile 2026 alle ore 15 presso lo stadio Druso. SUDTIROL VS MODENA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli altoatesini non vincono da più di un mese e hanno raccolto soltanto due punti nelle ultime cinque giornate di campionato: serve un successo per restare in scia playoff e archiviare del tutto il discorso salvezza diretta. Gli emiliani sono reduci dalla sconfitta con il Bari, arrivata dopo le due vittorie consecutive contro Mantova e Spezia. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Sudtirol vs Modena, trentaquattresima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

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