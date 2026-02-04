Piazza Italia in amministrazione giudiziaria Sudd Cobas | Colpire il committente capofila

La notizia arriva dopo l’amministrazione giudiziaria di Piazza Italia. I Cobas puntano il dito contro il committente capofila, ritenuto il vero responsabile. La mossa potrebbe segnare un cambio di passo nelle indagini, che finora si sono concentrate principalmente sulla gestione interna del negozio. Ora si guarda più in profondità, sperando di colpire chi ha effettivamente causato i problemi. La svolta sembra vicina, ma bisogna ancora aspettare sviluppi concreti.

"È l'inizio di una svolta? Sicuramente è una buona notizia. Perché finalmente si guarda in faccia la realtà e, invece di limitarsi a colpire la confezione di turno, si va a colpire il committente capofila”. I sindacalisti Sudd Cobas Prato Firenze hanno così commentato la misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria nei confronti del noto marchio di abbigliamento Piazza Italia adottata un paio di giorni fa dal tribunale di Firenze su richiesta della procura di Prato. L'amministrazione giudiziaria dovrebbe durare un anno e, stando a quanto ricostruito, il provvedimento è stato adottato perché l'azienda, nell'esternalizzare parte della produzione di capi d’abbigliamento, si sarebbe avvalsa di due imprese con sede a Prato gestite da imprenditori cinesi, con questi ultimi finiti sotto la lente d'ingrandimento degli investigatori per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (mentre né Piazza Italia né gli amministratori del brand risulterebbero indagati).🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Approfondimenti su Piazza Italia giudiziaria

Il tribunale di Firenze ha deciso di intervenire sul marchio di abbigliamento Piazza Italia, su richiesta della procura di Prato.

Piazza Italia è stata posta sotto amministrazione giudiziaria.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Piazza Italia giudiziaria

Argomenti discussi: Piazza Italia, scatta l’amministrazione giudiziaria; Piazza Italia finisce in amministrazione giudiziaria, ecco perchè; Piazza Italia in amministrazione giudiziaria: Capi prodotti da terzisti che sfruttavano; L’azienda di abbigliamento Piazza Italia è stata messa in amministrazione giudiziaria.

L’azienda di abbigliamento Piazza Italia è stata messa in amministrazione giudiziariaIl tribunale di Firenze, su richiesta della procura di Prato, ha messo in amministrazione giudiziaria il marchio di abbigliamento di fast fashion Piazza Italia, con l’accusa di aver agevolato lo sfrut ... ilpost.it

Piazza Italia in amministrazione giudiziaria, Sudd Cobas: Colpire il committente capofilaÈ l'inizio di una svolta? Sicuramente è una buona notizia. Perché finalmente si guarda in faccia la realtà e, invece di limitarsi a colpire la confezione di turno, si va a colpire il committente capo ... firenzetoday.it

Lavoro nero e paghe da fame: Piazza Italia, la moda fa male x.com

Piazza Italia in amministrazione giudiziaria per un anno: la misura del Tribunale di Prevenzione di Firenze. Non avrebbe vigilato sulle ditte esterne cinesi che avrebbero sfruttato i lavoratori. La società: “Fiducia nei giudici, siamo contro ogni sfruttamento”ttps://f - facebook.com facebook