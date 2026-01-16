Maltrattamenti e minacce alla moglie chiesto il rinvio a giudizio di un commerciante

La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio di un commerciante cinquantenne, accusato di aver maltrattato la moglie per diversi mesi. Le condotte contestate includono aggressioni, minacce e insulti, anche in presenza dei figli. Tra le frasi attribuite all’uomo, si evidenzia una minaccia riguardante l’affidamento dei figli, che evidenzia la gravità delle accuse.

“Se mi fai togliere l’affidamento dei figli, ti levo di mezzo”. È una delle frasi che la Procura contesta a un commerciante cinquantenne accusato di avere maltrattato la moglie per mesi, con aggressioni, minacce e insulti anche davanti ai figli piccoli.Secondo le indagini, la donna sarebbe stata. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche: Aggressioni e minacce a compagna e suocera, ad Agrigento chiesto il rinvio a giudizio per un trentenne

Leggi anche: "Aggredisce la compagna e strappa i capelli alla suocera": chiesto rinvio a giudizio per il figlio di un pentito

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Botte e minacce di morte ai familiari; Maltrattamenti alla moglie, 38enne prosciolto: manca la querela; Botte e minacce alla moglie davanti ai figli di 2 e 5 anni. «Aveva un coltello, pensavo mi uccidesse». Terrore a Roma; I carabinieri pongono fine a un anno e mezzo di violenze domestiche, arrestato un 39enne.

Rieti, arrestato per maltrattamenti e stalking verso la moglie: scatta il “Codice Rosso” e il divieto di avvicinamento - Rieti, arresto per Codice Rosso: un 36enne fermato per maltrattamenti, atti persecutori e minacce verso la moglie. ilquotidianodellazio.it