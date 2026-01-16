Maltrattamenti e minacce alla moglie chiesto il rinvio a giudizio di un commerciante
La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio di un commerciante cinquantenne, accusato di aver maltrattato la moglie per diversi mesi. Le condotte contestate includono aggressioni, minacce e insulti, anche in presenza dei figli. Tra le frasi attribuite all’uomo, si evidenzia una minaccia riguardante l’affidamento dei figli, che evidenzia la gravità delle accuse.
“Se mi fai togliere l’affidamento dei figli, ti levo di mezzo”. È una delle frasi che la Procura contesta a un commerciante cinquantenne accusato di avere maltrattato la moglie per mesi, con aggressioni, minacce e insulti anche davanti ai figli piccoli.Secondo le indagini, la donna sarebbe stata. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Aggressioni e minacce a compagna e suocera, ad Agrigento chiesto il rinvio a giudizio per un trentenne
Leggi anche: "Aggredisce la compagna e strappa i capelli alla suocera": chiesto rinvio a giudizio per il figlio di un pentito
Botte e minacce di morte ai familiari; Maltrattamenti alla moglie, 38enne prosciolto: manca la querela; Botte e minacce alla moglie davanti ai figli di 2 e 5 anni. «Aveva un coltello, pensavo mi uccidesse». Terrore a Roma; I carabinieri pongono fine a un anno e mezzo di violenze domestiche, arrestato un 39enne.
Rieti, arrestato per maltrattamenti e stalking verso la moglie: scatta il “Codice Rosso” e il divieto di avvicinamento - Rieti, arresto per Codice Rosso: un 36enne fermato per maltrattamenti, atti persecutori e minacce verso la moglie. ilquotidianodellazio.it
Maltrattamenti alla moglie, 38enne prosciolto: manca la querela - Ma durante il dibattimento, davanti al giudice monocratico Vittoria Giansanti, il reato è stato derubricato in ... ilgazzettino.it
Picchiava e perseguitava la moglie a Rieti fino a pedinarla sotto casa, 36enne arrestato per maltrattamenti - Un uomo di 36 anni è stato arrestato a Rieti per maltrattamenti e atti persecutori sulla moglie dopo anni di violenze e minacce. virgilio.it
Maltrattamenti per cinque anni alla compagna e ai figli di lei, tra offese e minacce - facebook.com facebook
Romano d’Ezzelino, 34enne arrestato per maltrattamenti e lesioni: picchia e minaccia la compagna davanti ai figli. #Veneto #Vicenza #Cronaca x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.