Investita e uccisa da un' auto a Casalbordino | chiesto il rinvio a giudizio per l' automobilista

La procura di Vasto ha chiesto il rinvio a giudizio per l’automobilista che nel 2024 ha investito e ucciso a Casalbordino la 93enne Izza Budano. L’incidente ha sconvolto il paese e ora si aspetta il processo.

La procura della Repubblica presso il tribunale di Vasto ha chiesto il rinvio a giudizio per l'automobilista che nel 2024 travolse e uccise a Casalbordino Izza Budano, 93 anni. L'anziana venne investita nel pomeriggio del 29 novembre 2024 mentre percorreva a piedi via Miracoli. A urtarla.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Approfondimenti su Casalbordino Uccisione

La Procura di Barcellona ha richiesto il rinvio a giudizio per un 18enne, sospettato di aver causato la morte di due ragazzi lo scorso luglio.

La Procura di Torino ha richiesto il rinvio a giudizio di John Elkann e Gianluca Ferrero nel procedimento riguardante l’eredità Agnelli.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Casalbordino Uccisione

Argomenti discussi: Sofia Di Dalmazi investita e uccisa da un suv a 15 anni, il padre fonda un'associazione e chiama Ultimo. Sarebbe un sogno averlo a Pescara; Travolta e uccisa da un camion sulla ciclabile: nasce un'associazione benefica nel ricordo di Viola; Investita e uccisa da un’auto pirata: identificata una giovane; Donna incinta di 7 mesi travolta da un'auto e uccisa, morta anche la bimba. L'incidente mentre era in bici coi due figli e il marito.

Sofia Di Dalmazi investita e uccisa da un suv a 15 anni, il padre fonda un'associazione e chiama Ultimo. «Sarebbe un sogno averlo a Pescara»«Sarà un sogno portare Ultimo qui a Pescara, spero che il cantante romano accetti di inaugurare Piccola Stella, l'associazione dedicata alla memoria di Sofia». ilmessaggero.it

Investita mentre passeggia in bici, 36enne viene travolta da un’auto: la tragedia a Los AngelesPasseggiava in bici con la famiglia quando si è verificata la tragedia che ha sconvolto Los Angeles. Una donna di 36 anni, incinta, è stata travolta e ... dailynews24.it

Agnese, investita e uccisa da un mezzo di Contarina. Stava andando a pregare al capitello votivo ---> https://shorturl.at/I4DVG facebook