Studente 18enne in scooter contro un cavallo a Terlizzi | ricoverato in rianimazione Il giovane è cosciente e domani sarà operato

Ieri mattina, sulla periferia di Terlizzi, un giovane di 18 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale che ha visto il suo scooter scontrarsi con un cavallo. L’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove si trova attualmente in rianimazione. È cosciente e nelle prossime ore sarà sottoposto a un intervento chirurgico.