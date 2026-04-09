Studente 18enne in scooter contro un cavallo a Terlizzi | ricoverato in rianimazione Il giovane è cosciente e domani sarà operato
Ieri mattina, sulla periferia di Terlizzi, un giovane di 18 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale che ha visto il suo scooter scontrarsi con un cavallo. L’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove si trova attualmente in rianimazione. È cosciente e nelle prossime ore sarà sottoposto a un intervento chirurgico.
Ieri mattina alla periferia di Terlizzi un ragazzo di 18 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente insolito quanto pericoloso. Il giovane era alla guida del suo scooter per andare a scuola quando si è scontrato con un cavallo presente sulla carreggiata. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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