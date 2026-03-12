Calcio amatoriale giovane portiere si sente male dopo una parata | ricoverato in Rianimazione

Un giovane portiere di 15 anni, che gioca nel Forlimpopoli Calcio 1928, ha accusato un malore improvviso dopo una parata durante una partita di calcio amatoriale. Dopo aver avuto una caduta, è stato subito soccorso e trasportato in ospedale. Attualmente si trova in Rianimazione presso l'ospedale Maurizio Bufalini di Cesena.

Un malore improvviso dopo una caduta a seguito di una parata, poi la corsa all'ospedale. Un calciatore di 15 anni, portiere del Forlimpopoli Calcio 1928, si trova ricoverato in Rianimazione all'ospedale Maurizio Bufalini di Cesena dopo un malessere accusato lunedì durante un match del campionato.