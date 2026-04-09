Durante la pausa di cinque settimane nel calendario di Formula 1, Lance Stroll parteciperà alla GT World Challenge Europe Endurance Cup sul circuito di Paul Ricard in Francia. La sua presenza rappresenta un debutto inatteso nelle gare di durata con vetture GT, affrontando una sfida che si discosta dalla sua attività principale in ambito automobilistico. La partecipazione si inserisce in un momento di pausa tra le gare di Formula 1, senza altre manifestazioni ufficiali annunciate.

Lance Stroll approfitta della pausa di cinque settimane nel calendario della Formula 1 per scendere in pista in Francia, dove debutterà nella GT World Challenge Europe Endurance Cup a Paul Ricard. Il pilota canadese, spinto dalle attuali difficoltà tecniche della sua scuderia Aston Martin in F1, ha accettato l’invito della Comtoyou Racing per competere con la Aston Martin Vantage GT3 Evo, mettendo alla prova se stesso in un contesto agonistico diverso da quello dei prototipi che lo hanno protagonista a Daytona qualche anno fa. Dalla crisi tecnica in Formula 1 alla ricerca di soddisfazioni in GT. Le prestazioni della scuderia Aston Martin nella nuova era della Formula 1 hanno influenzato direttamente la scelta del pilota di cercare terreno fertile nelle competizioni GT. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stroll sfida la crisi Aston Martin: debutto shock nelle GT in Francia

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