Stroll avverte | La Aston Martin è più lenta non solo per il motore

La Aston Martin lavora senza sosta per migliorare la sua monoposto, l’AMR26. Lance Stroll ha ammesso che la vettura è ancora più lenta, non solo per il motore. La casa britannica sta cercando di migliorare affidabilità, gestione termica e comportamento in pista. I tecnici sono impegnati in uno sviluppo continuo per colmare il divario rispetto alla concorrenza. La sfida è grande, ma l’obiettivo è rendere la monoposto più competitiva in vista delle prossime gare.

In evoluzione continua, la AMR26 di Aston Martin è al centro di un percorso di sviluppo mirato a consolidare affidabilità, gestione termica e dinamica di guida. Il lavoro di squadra punta a colmare il divario rispetto ai competitor, basandosi su raccolta dati mirata, progressiva introduzione di sollecitazioni e affinamento del bilanciamento generale della vettura. Il programma ha subito ritardi legati a problemi emersi a Barcellona e a una sostituzione della Power Unit nel corso di una sessione pomeridiana. Nella parte finale della giornata in Bahrain, Fernando Alonso ha completato circa ottanta giri, superando di molto il volume di lavoro registrato dal compagno di squadra nei giorni precedenti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Stroll avverte: "La Aston Martin è più lenta, non solo per il motore Approfondimenti su Stroll AMR26 Fernando Alonso deride l’Aston Martin: “Tra Qatar e Abu Dhabi festeggerò perchè non dovrò più guidare questa macchina” Newey: "Aston Martin vanta la migliore struttura del Circus La Aston Martin si presenta con la AMR26, una monoposto che mostra un passo avanti rispetto alla concorrenza. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Stroll AMR26 Argomenti discussi: Aston Martin, svelate le tute 2026: ecco il nuovo look di Alonso e Stroll; F1, Newey avverte: L’Aston Martin di Melbourne sarà molto diversa... F1 2026, Abbiamo 400 giri da recuperare e quattro secondi di svantaggio: Stroll rivela i problemi di Aston Martin in BahrainLa seconda giornata di test prestagionali in Bahrain si conferma difficile per Aston Martin. Lance Stroll non nasconde le difficoltà della squadra, tra problemi aerodinamici e di motore, e parla apert ... automoto.it F1, presentata la livrea Aston Martin di Alonso e Stroll per il Mondiale 2026In una presentazione tormentata dai problemi tecnici, l'Aston Martin ha svelato in Arabia la livrea dell'AMR26 di Alonso e Stroll per il Mondiale 2026. La vera monoposto è però già in Bahrain per i te ... sport.sky.it "L'Aston Martin ha problemi di motore, bilanciamento ed aderenza. Non è solo una cosa. Sembra che siamo a quattro secondi e mezzo dai leader. Non cadranno dal cielo, dobbiamo migliorare e trovare la prestazione. Significa che non saremo in grado di lott - facebook.com facebook #F1, l' Aston Martin svela la nuova monoposto di Alonso e Stroll x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.