Lo sfogo shock di Stroll sulla nuova Aston Martin a Melbourne | Come sulla sedia elettrica

Durante il Gran Premio d'Australia, un pilota ha espresso tutta la sua frustrazione riguardo alla nuova Aston Martin, paragonandola a una sedia elettrica. Con un esempio diretto, ha descritto le difficoltà e le sensazioni provate al volante della monoposto di F1 che si presenta in grande difficoltà. Il commento ha attirato l'attenzione sullo stato attuale della vettura e sulle sfide affrontate durante la gara.

Il pilota spiega con un esempio molto efficace quali sono i problemi e le sensazioni al volante della monoposto di F1 che si presenta al Gran Premio d'Australia in grande difficoltà.