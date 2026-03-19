Il governo britannico ha annunciato un piano a sei per garantire la navigazione nello Stretto di Hormuz, chiuso parzialmente dall’Iran dopo gli attacchi attribuiti a Teheran. La comunicazione è arrivata dopo le condanne di Downing Street agli attacchi attribuiti a Teheran nel braccio di mare, che hanno portato alla chiusura temporanea di alcune rotte commerciali. L’Italia è tra i paesi coinvolti nel piano.

Condannando con forza gli attacchi attribuiti a Teheran nel braccio di mare, Downing Street ha annunciato un piano a sei per garantire la navigazione commerciale nello Stretto di Hormuz, chiuso in parte dall’Iran in risposta agli attacchi di Stati Uniti e Israele. Oltre al Regno Unito, i Paesi che si sono dichiarati pronti a contribuire al piano sono l’ Italia, la Francia, la Germania, i Paesi Bassi e il Giappone. Keir Starmer e Giorgia Meloni (Imagoeconomica). La nota congiunta. «Chiediamo all’ Iran di cessare immediatamente le minacce, la posa di mine, gli attacchi con droni e missili e ogni altro tentativo di bloccare lo Stretto alla navigazione commerciale, nonché di conformarsi alla risoluzione 2817 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite», si legge in una nota congiunta. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Stretto di Hormuz, piano a sei per la riapertura: c’è anche l’Italia

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