L' Iran risponde a Trump | Riapriremo lo Stretto di Hormuz quando saremo risarciti per i danni di guerra

L'Iran ha annunciato che riaprirà lo Stretto di Hormuz solo dopo aver ricevuto un risarcimento per i danni causati dalla guerra. La gestione dello stretto sarà regolata da un nuovo regime legale, che prevede l'imposizione di pedaggi sul transito delle navi. La decisione arriva in risposta alle dichiarazioni dell'ex presidente degli Stati Uniti, che aveva minacciato di chiudere lo stretto.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. L'Iran riaprirà lo Stretto di Hormuz una volta che avrà ricevuto un risarcimento per i danni provocati dalla guerra attraverso un "nuovo regime legale" basato sui pedaggi per il transito. Lo ha dichiarato sulle reti sociali Seyyed Mehdi Tabatabaei, responsabile della comunicazione dell'ufficio presidenziale iraniano. Quanto alle ultime colorite minacce di Trump, Tabatabaei ha affermato che il presidente Usa "ha fatto ricorso a oscenità e insensatezze a causa della pura disperazione e della rabbia" Gli otto principali Paesi produttori di petrolio hanno concordato un aumento delle quote di produzione di 206. 🔗 Leggi su Today.it

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Conflitto in Iran, Sanchez risponde a Trump: “La Spagna dice no alla guerra”

Temi più discussi: La tentazione di Trump in Iran: una tregua senza la riapertura di Hormuz; L’Iran si sta dimostrando padrone assoluto dello Stretto di Hormuz; Chi controlla oggi lo Stretto di Hormuz? Tra Usa e Iran è guerra di propaganda; Tutti per Hormuz, l’Europa reagisce all’impatto atlantico.

Stretto di Hormuz ancora chiuso? La minaccia di Trump è pesantissima. E l’Iran risponde: le 6 condizioni per la fine della guerraSe l’Iran non aprirà completamente, senza minacce, lo Stretto di Hormuz entro 48 ore da questo preciso istante, gli Stati Uniti colpiranno e annienteranno le loro varie centrali elettriche, iniziando ... strettoweb.com

Iran, stretto di Hormuz riaperto: passa una nave francese. «L’Italia si opponga ai raid»Sono trascorse cinque settimane dall'inizio dei bombardamenti israeliani e americani sull'Iran. Nonostante l'eliminazione della leadership, a partire dalla Guida Suprema Ali ... ilgazzettino.it

Donald Trump minaccia di colpire le centrali elettriche e i ponti in Iran, se Teheran non aprirà lo Stretto di Hormuz. "Martedì in Iran sarà la Giornata della Centrale Elettrica e la Giornata del Ponte, tutto in uno. Non ci sarà niente di simile! Aprite il maledetto Strett - facebook.com facebook

MEDIO ORIENTE | Trump ha dichiarato a Fox News di ritenere che vi sia una "buona probabilità" di raggiungere un accordo con l'Iran domani. Poche ore prima, su Truth aveva minacciato: "Aprite lo stretto di Hormuz o vivrete l'inferno". #ANSA x.com