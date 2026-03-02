La guerra si allarga al Libano l’Iran chiude lo stretto di Hormuz Israele valuta l’operazione di terra Raid iraniani sui paesi del Golfo

La guerra si espande al Libano e l’Iran ha annunciato la chiusura dello Stretto di Hormuz, dichiarando che any nave che tenterà di passare sarà colpita. Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno comunicato questa misura e l’esercito sta valutando un’operazione di terra in Israele. Nel frattempo, sono stati segnalati raid iraniani contro alcuni paesi del Golfo.

I pasdaran iraniani hanno annunciato la chiusura dello Stretto di Hormuz. Secondo quanto comunicato dalle Guardie Rivoluzionarie iraniane l’esercito darà fuoco a qualsiasi nave che tenti di passare. L’ultimo capitolo di un conflitto che si allarga sempre più. «Se Israele sta pianificando un’operazione terrestre in Iran e Libano? Non lo escludo. Siamo stati attaccati. Non lo pianifichiamo. Prima di tutto, non annunciamo cosa faremo quando c’è una guerra. Ma per la seconda volta siamo stati attaccati dal Libano, solo a causa di un’altra guerra», ha dichiarato in un’intervista al Tg1 il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar. Continuano i bombardamenti di Usa-Israele. 🔗 Leggi su Open.online

La guerra si allarga: raid sull'Iran e sul Libano, esplosioni a Dubai e Doha. Colpita base a Cipro: rinviato vertice Ue. Trump: «Operazioni per almeno 1 mese». I Paesi del Golfo: «Pronti a risposta armata» di Stefano Montefiori, corrispondete da Parigi In conferenza stampa, il ministro degli Esteri Barrot ha appena condannato il fatto che Usa e...

Iran, la guerra si allarga. Paesi del Golfo pronti a rispondere a Teheran. Secondo attacco su base militare a Cipro. Raid di Israele sul Libano. Caccia Usa abbattuti in Kuwait ...Raid americano su sito nucleare di Natanz. Trump: Operazioni per almeno un mese. Navi e petroliere bloccate nello Stretto di Hormuz: volano i prezzi di gas e petrolio ... lanazione.it

Dall’Iran al Libano fino ai droni a Cipro, il conflitto si allarga sempre di piùLe forze israeliane colpiscono Beirut in risposta al lancio di missili e droni da parte degli Hezbollah. Tre caccia americani F-15E Strike Eagle «abbattuti per errore» dalle difese aeree del Kuwait. P ... editorialedomani.it

Israele colpisce il Libano dopo che Hezbollah ha obbedito all’Iran e ha ricominciato gli attacchi. Di @Micol_Fla x.com

askanews. . #Libano , il crollo di un palazzo di #Hezbollah colpito da #Israele - facebook.com facebook