Un giovane di origini bengalesi è stato interrogato questa mattina nel carcere di Villa Fastiggi a Pesaro, dopo essere stato arrestato martedì mattina con l’accusa di aver tentato di uccidere tre membri della propria famiglia. L’uomo ha affermato di aver agito in un raptus improvviso, mentre i dettagli dell’interrogatorio sono ancora riservati. La vicenda ha destato scalpore nella comunità locale, considerando la gravità dell’accaduto.

Fano (Pesaro e Urbino), mercoledì 8 aprile 2026 – Si è tenuto stamattina nel carcere di Villa Fastiggi a Pesaro l’interrogatorio di garanzia del giovane bengalese arrestato martedì mattina in flagranza per il tentato triplice omicidio in famiglia. Il ventunenne è accusato di tentato omicidio aggravato dai vincoli di parentela nei confronti di padre, madre e fratello sedicenne. La convalida dell’arresto, proprio perché avvenuto in flagranza, appare un passaggio sostanzialmente scontato. Più rilevante, invece, quanto emerso davanti al gip. Il racconto del legale. A raccontarlo è l’avvocato Andrea Floriani, che lo ha assistito. "La prima cosa che mi ha chiesto sono state le condizioni dei familiari – spiega –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Strage sfiorata in famiglia, il pianto del 21enne: “Un raptus improvviso”

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