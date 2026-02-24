Nova Milanese perde all’improvviso il controllo del monopattino | morto 21enne

Un giovane di 21 anni ha perso il controllo del monopattino e è caduto, provocando la sua morte. La causa dell’incidente sembra essere una perdita improvvisa di equilibrio mentre percorreva una strada di Novate Milanese. I soccorritori intervenuti sul posto non sono riusciti a salvarlo, nonostante gli sforzi per rianimarlo. La polizia sta raccogliendo testimonianze per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La comunità si interroga sulle condizioni di sicurezza dei monopattini.

Novate Milanese (Monza), 24 febbraio 2026 – Un ragazzo italiano di seconda generazione di 21 anni è morto dopo essere caduto dal suo monopattino questa mattina. Il brutto e inspiegabile incidente stradale è accaduto poco prima delle ore 7 in via Giuseppe Garibaldi, a Nova Milanese. Le immagini delle telecamere non hanno chiarito troppo le cose: si vede il giovane procedere tranquillamente fino a quando, forse per un’irregolarità dell’asfalto, all’improvviso perde il controllo del proprio veicolo. Tutto da solo, tutto senza essere colpito da nessun altro mezzo. Assago, preso il pirata della strada che ha investito una donna sulle strisce: è un anziano di 88 anni di Rozzano I soccorsi invani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Incidente nel Milanese, perde il controllo del monopattino e si schianta: gravissimo un uomoQuesta mattina nel Milanese un uomo ha perso il controllo del monopattino e si è schiantato.

Incidente stradale, perde il controllo dell'auto e si ribalta: 21enne in ospedaleUn incidente stradale si è verificato a Meda nel pomeriggio di mercoledì 14 gennaio, intorno alle 17.