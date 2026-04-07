Un giovane di 21 anni è stato arrestato dopo aver accoltellato i genitori e il fratellino in una abitazione della zona. Durante l'interrogatorio, gli avvocati che lo assistono hanno dichiarato che l'uomo ha agito in un raptus improvviso, attribuendo il gesto ai presunti maltrattamenti subiti dal padre. Il ragazzo ha anche chiesto scusa per quanto accaduto. La polizia sta indagando sulle circostanze dell'episodio e sulla dinamica dei fatti.

Fano, 7 aprile 2026 – "Non ha mai avuto intenzione di uccidere e ha chiesto scusa ". Lo hanno riferito gli avvocati Andrea Floriani e Marco Baietta, che hanno assistito l'operaio 21enne del Bangladesh nell'interrogatorio reso nel pomeriggio nella caserma dei carabinieri di Fano. Il giovane, che ha fornito agli inquirenti la sua versione dei fatti, ha confermato davanti alla pm Annadomenica Gallucci le proprie responsabilita'. E' accusato del tentato omicidio aggravato di padre, madre e del fratello minore, tutti e tre ricoverati presso l'ospedale regionale di Torrette di Ancona per le coltellate ricevute. Tentato omicidio a Fano, genitori e fratello accoltellati: video Al termine dell'interrogatorio, il 21enne è stato trasferito nel carcere pesarese di Villa Fastiggi; nei prossimi giorni è in programma l'interrogatorio di garanzia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Accoltella i genitori e il fratellino: “E’ stato un raptus improvviso a seguito dei maltrattamenti del padre”

Accoltella genitori e fratellino a Fano, fermato 21enneAGI - Un ragazzo di 21 anni è in stato di fermo con l'accusa di aver accoltellato i genitori e il fratello di 10 anni.

21enne accoltella genitori e fratellino piccolo nella notteIn certe notti sembra tutto fermo, come se la città stesse trattenendo il respiro.

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Accoltella i genitori e il fratellino nella notte: 21enne arrestato. Ha solo detto: Sono stato io. Padre e madre gravi: sono stati operatiViolenta aggressione in un’abitazione di Fano intorno alle 3.50. I tre feriti sono stati trasportati all’ospedale di Ancona. Il ragazzo avrebbe detto che voleva farlo da tempo. Indagini in corso. Il ... ilrestodelcarlino.it

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