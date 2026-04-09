storie d’amore nel veneto di shakespeare | domenica 19 aprile la torre millenaria del castello di san martino della vaneza location dello spettacolo de l’archibugio

Domenica 19 aprile, presso il castello di San Martino della Vaneza, si terrà lo spettacolo “Storie d’amore nel Veneto di Shakespeare”. La rappresentazione, proposta dall’Archibugio Compagnia Teatrale Associazione di Promozione Sociale, si svolgerà nella torre millenaria della struttura. La compagnia teatrale torna a esibirsi nella location, interpretando un testo immersivo ambientato nel Veneto dell’epoca di Shakespeare. La regia è affidata a un regista ancora da annunciare.

L'Archibugio Compagnia Teatrale Associazione di Promozione Sociale torna a esibirsi nel Castello di San Martino della Vaneza (località San Martino di Cervarese Santa Croce, in provincia di Padova) con la sua ultima messinscena immersiva: “Storie d’amore nel Veneto di Shakespeare”, per la regia di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Temi più discussi: La prima volta - Storie d'amore con il grande schermo; Il libro di Möbius di Catherine Lacey: ciò che resta (e che nasce) quando una storia (tossica) finisce; L’amore per le storie d’amore: al Palazzo dei Congressi della Mostra d’Oltremare la seconda edizione del Romance Book Party; Torna in scena Ternitti. Storia d'amore e di riscatto lo spettacolo tratto dal libro di Mario Desiati.

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Love Story: John F. Kennedy & Carolyn Bessette (2026). Una storia d’amore che ha sconvolto gli Stati Uniti d’AmericaRecensione, trama e cast di Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette (2026), serie TV prodotta da Ryan Murphy che parla di John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette e del loro tormentato matrim ... locchiodelcineasta.com

Il Settimanale TGR. Le storie di sabato 11 aprile. Ore 12.25 RAI3. Personaggi, storie, luoghi. Dalla villa di Luchino Visconti agli allevatori di montagna, dall'uncinetto come terapia ai disegni di Bruno Bozzetto. https://www.rainews.it/tgr/calabria/video/2026/04/il- - facebook.com facebook

Ep. 1183 – La scoperta del Molise e le altre storie di oggi x.com