Storie d’amore nel Veneto di Shakespeare debutta al Castello di Thiene | teatro immersivo itinerante in 5 repliche il 15 febbraio

Domenica 15 febbraio il Castello di Thiene si trasforma in un palcoscenico per il nuovo spettacolo “Storie d’amore nel Veneto di Shakespeare”. È un teatro immersivo ed itinerante che coinvolge il pubblico in cinque repliche, portando gli spettatori a scoprire le vicende romantiche ambientate tra le mura storiche del castello. La compagnia L’Archibugio, guidata dal regista Giovanni Florio, porta in scena un’esperienza unica nel suo genere, che promette di catturare gli appassionati di teatro e le persone curiose di scoprire come il passato

Domenica 15 febbraio il Castello di Thiene apre le sue sale a un nuovo evento teatrale “immersivo”: “Storie d’amore nel Veneto di Shakespeare”, ultima messinscena site specific della compagnia L’Archibugio, con la regia di Giovanni Florio. Uno spettacolo itinerante che intreccia alcune tra le pagine più celebri del Bardo e accompagna il pubblico in un viaggio tra parole, architetture e atmosfere, con cinque repliche nel corso della giornata. L’evento si inserisce nel percorso culturale avviato dal Castello di Thiene in collaborazione con L’Archibugio, puntando su un dialogo coerente tra testo teatrale e identità del luogo: qui la scena non è un palcoscenico tradizionale, ma un insieme di stanze, passaggi e scorci che diventano parte integrante del racconto. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Questa sera al Teatro Palladium debutta "Otello nella tempesta", una versione moderna dell'opera di Shakespeare.

