Sacrifici amore e famiglia | i cento anni di Maria Boratto

A San Martino di Lupari, domenica 22 marzo, la signora Maria ha festeggiato un traguardo importante. Un secolo di vita che intreccia i ricordi tra la dedizione al lavoro, l'amore per la famiglia e l'attenzione verso il prossimo. Il sindaco Nivo Fior: «Rendiamo omaggio a una vita vissuta con discrezione, grandezza e generosità» Un traguardo importante che non rappresenta solo un secolo di vita, ma pagine e pagine di ricordi e momenti vissuti tra sacrifici e amore. Maria Boratto, cittadina di San Martino Di Lupari, domenica 22 marzo ha spento 100 candeline. Nata nel 1926, la sua vita si traduce in tre semplici quanto potenti parole: dignità, forza e amore. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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