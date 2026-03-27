Oltre un secolo di storia tra vino e passione | l' Amministrazione premia la storica attività forlimpopolese
Il Consiglio comunale di Forlimpopoli ha tenuto una seduta il 24 marzo durante la quale ha riconosciuto ufficialmente una storica attività locale dedicata alla produzione di vino. La famiglia Acquisti-Bartolomei, attiva nel settore per oltre un secolo, è stata premiata come Impresa storica dalla Camera di Commercio di Forlì-Cesena. La cerimonia ha visto la partecipazione delle autorità cittadine e rappresentanti dell’azienda.
Omaggio alla famiglia Acquisti-Bartolomei, premiata dalla Camera di Commercio come attività storica. La sindaca: "Una storia di lavoro e radici profonde che contribuisce alla crescita di Forlimpopoli" Infatti, alla signora Edda Acquisti, insieme al figlio Davide Bartolomei e al nipote Gabriele Bartolomei che oggi portano avanti l’attività, è stata insignita di una targa di ringraziamento quale riconoscimento per l’impegno e la continuità imprenditoriale dimostrati nel tempo. Una storia che affonda le proprie radici nel 1911, quando Guglielmo Acquisti avviò a Forlimpopoli l’attività di vendita di vino al minuto, successivamente sviluppata e ampliata nel corso delle generazioni. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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