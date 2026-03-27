Il Consiglio comunale di Forlimpopoli ha tenuto una seduta il 24 marzo durante la quale ha riconosciuto ufficialmente una storica attività locale dedicata alla produzione di vino. La famiglia Acquisti-Bartolomei, attiva nel settore per oltre un secolo, è stata premiata come Impresa storica dalla Camera di Commercio di Forlì-Cesena. La cerimonia ha visto la partecipazione delle autorità cittadine e rappresentanti dell’azienda.

Omaggio alla famiglia Acquisti-Bartolomei, premiata dalla Camera di Commercio come attività storica. La sindaca: "Una storia di lavoro e radici profonde che contribuisce alla crescita di Forlimpopoli" Infatti, alla signora Edda Acquisti, insieme al figlio Davide Bartolomei e al nipote Gabriele Bartolomei che oggi portano avanti l’attività, è stata insignita di una targa di ringraziamento quale riconoscimento per l’impegno e la continuità imprenditoriale dimostrati nel tempo. Una storia che affonda le proprie radici nel 1911, quando Guglielmo Acquisti avviò a Forlimpopoli l’attività di vendita di vino al minuto, successivamente sviluppata e ampliata nel corso delle generazioni. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Oltre un secolo di storia tra vino e passione: l'Amministrazione premia la storica attività forlimpopolese

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