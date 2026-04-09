Stop Papa Leone la decisione choc contro Donald Trump

Il rapporto tra gli Stati Uniti e il Vaticano si fa più teso dopo che il Papa ha preso una decisione inaspettata nei confronti di un ex presidente. La comunicazione ufficiale segnala un cambiamento nelle relazioni diplomatiche tra le due istituzioni, mentre fonti vicine alla Santa Sede riferiscono di un'interruzione delle comunicazioni con la Casa Bianca. La scelta del Papa ha suscitato reazioni e commenti da parte di diverse fonti politiche e religiose.

Il dialogo tra la Stanza Ovale e il Vaticano attraversa una fase di forte tensione, segnando uno dei momenti più delicati nei rapporti tra Washington e la Santa Sede. Al centro della crisi non vi sono soltanto divergenze politiche, ma uno scontro più profondo sulla sovranità e sull’autonomia della Chiesa, culminato nella decisione di Papa Leone XIV di congelare il suo atteso ritorno negli Stati Uniti. Un gesto che rischia di oscurare le celebrazioni per il 250° anniversario della nazione americana, trasformandole in un terreno di scontro diplomatico. Le tensioni si sono rese evidenti già nei primi giorni di gennaio, quando il Pontefice, prima di lasciare Castel Gandolfo, ha preso posizione sulle dichiarazioni del presidente Donald Trump riguardo all’Iran. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Donald Trump ha invitato anche Papa Leone XIV a unirsi al “Board per la pace”"Stiamo riflettendo su cosa fare", ha commentato il segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin.

Papa Leone XIV condanna la minaccia di Trump contro il popolo iranianoPapa Leone XIV ha definito “inaccettabile” la recente minaccia rivolta al popolo dell’Iran da parte del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump,...

Pope Leo emerges as pointed Trump critic

Temi più discussi: Le Chiese in Italia pregano con il Papa per dire no alla guerra; Papa Leone XIV: Tregua segno di speranza, no a minacce Usa; Appello del Papa a fermare le guerre e le fake news; Il Papa: Deporre le armi. L'annuncio di una veglia per la pace in San Pietro.

Papa Leone XIV , l'appello ai potenti all' Urbi et Orbi: «Chi ha il potere di scatenare le guerre scelga la pace». Veglia l’11 aprilePapa Leone XIV presiederà per la prima volta la solenne messa di Pasqua in Piazza San Pietro, cuore delle celebrazioni religiose. Al termine della funzione, intorno alle 12, ... leggo.it

Iran, telefonata tra Papa Leone e Herzog: Dialogo per stop a grave conflitto, rispettare diritto internazionale e umanitarioNella mattinata di oggi, si è svolta una telefonata tra il Santo Padre Leone XIV e Isaac Herzog, Presidente dello Stato d’Israele, in occasione delle festività pasquali. Durante il colloquio, è stata ... affaritaliani.it

RTL 102.5. . Durante l'udienza in Vaticano di ieri, gli Harlem Globetrotters, una squadra di pallacanestro statunitense che si esibisce in tutto il mondo in partite amichevoli che combinano sport e comicità, hanno insegnato a Papa Leone XIV a far girare una p - facebook.com facebook

«Convertiamoci alla pace di Cristo! Facciamo udire il grido di pace che sgorga dal cuore! Per questo, invito tutti a unirsi a me nella Veglia di Preghiera per la Pace che celebreremo qui nella Basilica di San Pietro il prossimo sabato, 11 aprile». Papa Leone XIV x.com