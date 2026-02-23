Investito da un camion nel cantiere Carmine Albero morto sul lavoro | aveva 24 anni

Un giovane di 24 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un camion in un cantiere a Nocera Inferiore, nella provincia di Salerno. La causa dell’incidente sembra essere stata una disattenzione o un errore durante le operazioni di lavoro. I soccorritori sono intervenuti immediatamente, ma per il ragazzo non c’era più niente da fare. La scena si è svolta davanti a numerosi operai e passanti. LaPolizia sta indagando sulle cause dell’accaduto.

L'incidente si è verificato a Nocera Inferiore, nella provincia di Salerno, nella mattinata di oggi, lunedì 23 febbraio.