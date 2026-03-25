Durante un concerto a Milano, l'artista ha interrotto l'esibizione dopo circa un’ora, dichiarando di sentirsi male e di aver vomitato. Ha spiegato di non essere in grado di proseguire lo spettacolo e si è scusata con il pubblico. L’interruzione è avvenuta poco dopo l’inizio, quando l’artista ha annunciato di non potersi sentire bene.

“ Sto male, ho appena vomitato. Non me la sento di continuare, mi dispiace moltissimo ”. Rosalìa era stata un trionfo, ma una intossicazione alimentare la costringe a sospendere il concerto a neanche un’ora dall’inizio. È la fine del secondo atto quando le luci si accendono e viene comunicato che il concerto è sospeso. Era l’evento a cui bisognava esserci, a Milano. E infatti l’artista catalana non delude i fan: con le sue vocalità liriche mischiate al reggaeton e al flamenco, le sue tredici lingue, latino compreso, merletti, tutù, punte da ballerina, scatole, gonne a ruota e guanti. Rosalìa arriva a Milano all'Unipol Forum di Assago e, va da sé che l'evento, sold-out in un’ora, era destinato a essere un trionfo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Rosalìa sospende il concerto a Milano: “Sto male, non posso continuare”

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