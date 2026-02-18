Fabrizio Corona le parole dopo il ricovero | Sto male e non riesco a guarire ma non posso fermarmi
Fabrizio Corona ha annunciato di sentirsi male e di non riuscire a guarire, dopo essere stato ricoverato in ospedale. La sua presenza in pronto soccorso, con un viso appesantito e un'aria stanca, ha attirato l’attenzione di chi lo segue. Corona ha spiegato di non poter fermarsi, anche se le sue condizioni di salute continuano a preoccupare. Nei giorni scorsi, aveva condiviso una foto dal letto d’ospedale, alimentando dubbi e timori tra i suoi fan.
Qualche giorno fa Fabrizio Corona si era mostrato su X su un letto d’ospedale, suscitando curiosità e preoccupazione tra i suoi fan. L’ex re dei paparazzi aveva poi spiegato di essere ricoverato nel reparto di cardiologia del Fatebenefratelli di Milano a causa di una grave infezione: un problema che lo affligge e che non riesce a risolvere, perché non riesce a fermarsi. Fabrizio Corona, dopo il ricovero svela come sta. I due scatti pubblicare su X – l’ex Twitter, unico profilo social dove gli è concesso ancora condividere dei contenuti – hanno decisamente attirato l’attenzione di fan e curiosi. 🔗 Leggi su Dilei.it
