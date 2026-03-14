Caro affitti e mobilità bloccata | il CNDDU chiede al Ministero misure urgenti per i docenti fuorisede costretti a sostenere costi abitativi superiori al livello degli stipendi

Il CNDDU ha scritto al Ministero chiedendo interventi immediati per i docenti fuorisede che devono affrontare spese abitative superiori al loro reddito. Nel frattempo, il mercato degli affitti nelle grandi città italiane mostra una crescente differenza tra i costi nelle aree centrali e quelle periferiche, rendendo difficile la mobilità per molti insegnanti.

Il mercato degli affitti nelle principali città italiane continua a registrare una crescente polarizzazione tra grandi centri urbani e territori più periferici. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

Docenti fuorisede, il CNDDU chiede a Valditara affitti al 50% e mutui agevolati: “L’abitare è infrastruttura educativa strategica”Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ha trasmesso al Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, una...

Docenti fuori sede e caro affitti, CNDDU chiede interventi: “Non è accettabile scegliere tra continuità didattica e sostenibilità economica”Il CNDDU analizza i dati Istat di gennaio 2026: con il carrello della spesa al +2,1%, l'inflazione erode i redditi dei docenti, specialmente fuori...

Tutto quello che riguarda Caro affitti

Temi più discussi: Affitti, Torino corre e Roma vola: l’Italia rincara ancora; Bologna, Bontempi (Nomisma): L'università da fuorisede è un lusso per pochi. Sulla casa interventi troppo frammentati; Effetto caro-trasporti, la scalata dei prezzi inizia all’Ortomercato; Caro vita e inflazione alimentare, docenti fuorisede tra emergenza economica e diritti familiari. Appello a Valditara per mobilità straordinaria e rafforzamento delle discipline giuridico-economiche.

Caro affitti, stipendi sotto pressione: nelle grandi città la casa divora il reddito dei lavoratoriCaro affitti comprime stipendi in Italia, superando soglie di sostenibilità anche per lavoratori giovani. Le grandi città come Milano e Roma vedono affitti oltre il 60% dello stipendio medio. Il ... milanofinanza.it

Caro affitti e mutui alle stelle: dalla Toscana la soluzione techCercare casa in Italia non è mai stato così difficile. Caro affitti, mutui alle stelle e un mercato che sembra non avere alcuna intenzione di andare d’accordo con il potere d’acquisto delle cittadine ... quotidiano.net

Caro affitti, con Abitare Brescia un ponte fra proprietari e inquilini x.com

Il primo dei due eventi del ciclo "l'eredità olimpica" è andato in scena ieri, con la proiezione del documentario Il Grande Gioco. Abbiamo approfondito tre argomenti connessi alle olimpiadi e paralimpiadi invernali, come il caro affitti di Milano, lo sport popolare e - facebook.com facebook