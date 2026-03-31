La cantante ha condiviso un video con i fan per celebrare il suo 58esimo compleanno, nel quale annuncia il ritorno sul palco dopo aver ricevuto una diagnosi di sindrome della persona rigida. Nel messaggio, ha affermato di stare bene e di gestire la sua salute, senza fornire ulteriori dettagli sulla condizione o sui tempi del suo ritorno.

«V olevo farvi sapere che sto bene, sto gestendo la mia salute », ha detto Celine Dion in un video condiviso con i suoi fan. « Mi sento bene, canto di nuovo e faccio anche un po’ di danza, cosa che amo moltissimo. Ma devo dirvi qualcosa di molto importante ». Così la cantante ha annunciato ufficialmente il suo ritorno sul palco per 10 serate «indimenticabili» all’Arena La Défense di Parigi, tra il 12 settembre e il 14 ottobre 2026. Lo stile di Céline Dion. guarda le foto Il regalo di compleanno speciale: rivedere i fan. Proprio mentre celebrava il suo 58° compleanno, la cantante ha spiegato di aver ricevuto «il regalo di compleanno più bello della mia vita»: la possibilità di rivedere i suoi fan. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La cantante festeggia i suoi 58 anni con un video speciale in cui annuncia il suo ritorno sul palco dopo la diagnosi di sindrome della persona rigida

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