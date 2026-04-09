Nel primo trimestre del 2026, il Gruppo Stellantis ha mostrato segnali di ripresa nella produzione negli stabilimenti di Melfi e Pomigliano, mentre la situazione a Cassino rimane critica. I dati indicano un leggero aumento delle attività produttive rispetto ai mesi precedenti, ma la produzione a Cassino continua a essere molto ridotta rispetto agli altri impianti. La situazione complessiva del gruppo si mantiene quindi disomogenea tra i diversi siti produttivi.

Arrivano timidi segnali di recupero dal Gruppo Stellantis nel primo trimestre del 2026, durante il quale si è registrata una ripresa della produzione nei principali stabilimenti (Melfi e Pomigliano), mentre resta grave la situazione a Cassino. Il recupero della produzione, comunque, fa riferimento ad un periodo in cui la guerra in Medioriente non aveva ancora esplicato pienamente i suoi effetti e non è tale dal compensare il trend negativo tracciato negli ultimi due due anni. E’ quanto emerge dall’ultimo rapporto trimestrale della Fim-Cisl, presentato oggi dal leader del sindacato Ferdinando Uliano. Buon inizio del 2026 (prima della guerra.). Dopo un biennio difficile, che ha visto la produzione dimezzarsi rispetto alle 751. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Stellantis: produzione in recupero nel 1° trimestre eccetto Cassino

Stellantis, la produzione in Italia in leggero aumento da gennaio. Ma i livelli ottimali sono lontani e Cassino muoreUn flebile respiro, un palliativo di fronte al disastro dello scorso anno e numeri ancora lontanissimi dal già difficile 2024.

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Auto, la produzione di Stellantis in crescita nel primo trimestre (+9,5%) dopo il 2025 neroDati in crescita grazie ai nuovi modelli. Rimane la questione Cassino, unico stabilimento dove nel primo trimestre la produzione cala (-37,4%). Non ... repubblica.it

La fabbrica Fiat di Tafraoui, in Algeria, amplia la capacità produttiva e assumerà oltre mille nuovi dipendenti. https://auto.everyeye.it/notizie/stellantis-fabbrica-fiat-algeria-espande-1-000-posti-lavoro-870628.htmlutm_medium=Social&utm_source=Faceboo - facebook.com facebook

Su “Il Sole 24 ore” dichiarazione di Enrico Coppotelli a margine dell’incontro con la Regione Lazio su #Stellantis e indotto. “Non accettiamo modifiche alla destinazione d'uso dello stabilimento ed esigiamo un futuro industriale chiaro e unito. Dobbiamo tenere x.com