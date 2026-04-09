Stellantis la produzione in Italia in leggero aumento da gennaio Ma i livelli ottimali sono lontani e Cassino muore

Da ilfattoquotidiano.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da gennaio, la produzione in Italia di Stellantis ha registrato un lieve incremento, anche se i livelli raggiunti sono ancora bassi rispetto alle esigenze. La situazione nello stabilimento di Cassino resta critica, con segnali di rallentamento che evidenziano difficoltà persistenti nel settore. I dati disponibili mostrano una ripresa modesta, ma lontana dal recupero sperato, mentre le prospettive per il resto dell’anno continuano a essere incerte.

Un flebile respiro, un palliativo di fronte al disastro dello scorso anno e numeri ancora lontanissimi dal già difficile 2024. Il primo trimestre della produzione di auto e veicoli commerciali in Italia da parte di Stellantis non è stato un buco nero come il 2025, ma i livelli di assemblaggio restano lontani da quelli ottimali e auspicabili. E la fabbrica di Cassino è vicina al definitivo collasso. Da gennaio a fine marzo il gruppo franco-italiano – nonostante la robusta ripresa delle vendite in Europa, a iniziare dal più italiano dei suoi marchi, Fiat – continua a produrre un numero di veicoli che non garantisce la piena occupazione nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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