Stellantis secondo gruppo sul mercato auto UE30 nel 2025 2,4 milioni di immatricolazioni

Nel 2025, Stellantis si conferma come il secondo maggior costruttore di veicoli nell’area UE30, con un totale di 2.421.571 immatricolazioni tra veicoli leggeri e commerciali. La posizione stabile evidenzia la presenza significativa dell’azienda nel mercato automobilistico europeo, mantenendo un ruolo chiave tra i principali produttori di veicoli nella regione.

AMSTERDAM (PAESI BASSI) (ITALPRESS) – Stellantis immatricola 2.421.571 veicoli (PC+LCV) nel 2025 e conferma la sua solida seconda posizione tra gli Original Equipment Manufacturer (OEM) sul mercato auto UE30. Stellantis mantiene saldamente la prima posizione anche nel segmento strategico dei veicoli ibridi col 15% di quota, grazie al lancio di modelli come Citroën C3 e C3 Aircross, FIAT Grande Panda, nuova Citroen C5 Aircross, nuova Jeep Compass e nuova OpelVauxhall Frontera. Confermata anche la tradizionale leadership nei veicoli commerciali col 28,6% di quota mercato. Fiat Professional Ducato è il modello Stellantis Pro One più venduto (+0.

Approfondimenti su stellantis secondo

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su stellantis secondo

Argomenti discussi: Stellantis, -40% in 5 anni: perché la fusione non ha convinto la Borsa; Stellantis accelera sull’Algeria: al via anche la produzione di Opel; Vendite su Stellantis, pesano indicazioni analisti su settore in Europa; A Torino sono arrivati i cinesi per fare automobili.

LICENZIAMENTI A TYCHY: UNA CRISI CHE FA RUMORE Continua a suscitare preoccupazione la situazione dei 320 lavoratori dello stabilimento Stellantis di Tychy, in Polonia. Secondo i sindacati, il numero dei licenziamenti potrebbe superare i 700, include - facebook.com facebook