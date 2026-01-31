Mattarella conferisce 31 onorificenze al Merito | chi sono gli eroi dell’impegno civile

Questa mattina il Presidente Mattarella ha consegnato 31 onorificenze al Merito della Repubblica italiana. Tra i premiati ci sono persone comuni che, con gesti semplici, hanno fatto la differenza nella vita degli altri. Molti sono stati riconosciuti per il loro impegno civile, per aver aiutato, ispirato o sostenuto la comunità con azioni quotidiane. La cerimonia si è svolta al Quirinale, e tra i premiati ci sono anche cittadini che non cercano riconoscimenti, ma che si sono distinti per il loro senso di responsabilità e solidarietà.

Sono stati nominati dal Presidente della Repubblica 31 nuovi cavalieri al Merito della Repubblica italiana, esempi di impegno civile che con attività apparentemente comuni hanno aiutato o ispirato gli altri Non sono personaggi da copertina, né eroi da retorica, sono cittadini come altri che, in modi diversi, hanno reso il bene comune una pratica quotidiana. Sono i 31 cavalieri al Merito della Repubblica italiana, che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nominato oggi. Un riconoscimento che vuole mettere in luce la parte migliore dell’Italia, quella che spesso resta fuori dai riflettori ma che tiene insieme il tessuto sociale del Paese. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Mattarella conferisce 31 onorificenze al Merito: chi sono gli eroi dell’impegno civile Approfondimenti su Mattarella Onorificenze Mattarella conferisce 31 onorificenze al merito della Repubblica: premiati impegno civile, solidarietà e testimonianza dei valori costituzionali Il Presidente Sergio Mattarella ha consegnato 31 onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica italiana. Mattarella e i 31 ‘eroi quotidiani’: chi sono e perché il capo dello Stato li ha insigniti delle onorificenze al merito Quindici persone comuni vengono premiate dal Presidente Mattarella per il loro coraggio e la generosità. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Mattarella Onorificenze Mattarella conferisce 31 onorificenze al merito della Repubblica: premiati impegno civile, solidarietà e testimonianza dei valori costituzionaliIl Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito, motu proprio, trentuno onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica italiana a cittadini che si sono distinti per l'impegno nel so ... orizzontescuola.it Mattarella conferisce onorificenza al merito ai genitori della piccola Noemi(ANSA) - PESCARA, 31 GEN - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito, motu proprio, trentuno onorificenze dell'Ordine Al merito della Repubblica italiana, distribuite proporzio ... msn.com RAINEWS * ULTIM’ORA: «MATTARELLA CONFERISCE 31 ONORIFICENZE» x.com Mattarella conferisce 31 onorificenze al merito della Repubblica: tra i nomi Nadia Lauricella Nadia attraverso i social è riuscita a trasmettere un messaggio di forza e speranza per affrontare la disabilità in maniera diversa... - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.