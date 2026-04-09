Il tour teatrale di Stefano Nazzi riprende con successo e il concerto a Milano del 9 aprile si è concluso con il tutto esaurito. Si tratta del dodicesimo spettacolo sold out su un totale di 27 rappresentazioni previste in diverse città italiane. La tournée continua a coinvolgere il pubblico e a registrare il tutto esaurito in molte tappe.

Il tour teatrale di Stefano Nazzi riprende la sua corsa con un appuntamento sold out a Milano questo 9 aprile, segnando il dodicesimo successo per le date completamente esaurite su un totale di 27 appuntamenti previsti nei teatri italiani. Il racconto dal vivo, che ha saputo trasformare l’approccio giornalistico del podcast Indagini in un evento scenico, affronta questa volta un capitolo della cronaca nazionale durato quasi trent’anni, tra il 1969 e il 1998, focalizzandosi sulla complessa stagione dei sequestri di persona. Un nuovo percorso narrativo tra storia e memoria collettiva. Dopo aver analizzato in passato casi emblematici come. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stefano Nazzi conquista i teatri: il caso dei sequestri è sold out

Stefano Nazzi torna a teatro con un nuovo caso inedito. Annunciate 27 date, già 7 sold outIl ritorno a teatro Le prove si sono concluse e il conto alla rovescia è iniziato: giovedì 19 febbraio i fan di Stefano Nazzi scopriranno finalmente...

Indagini Live 2026: il successo di Stefano Nazzi continua tra sold out e nuove storieContinua il tour Il tour Indagini Live 2026 di Stefano Nazzi prosegue con un successo sempre più evidente.

Nella mente di un predatore, Stefano Nazzi racconta i serial killer che hanno segnato un’epoca: Ted Bundy era il tipico ragazzo americanoPredatori. I serial killer che hanno segnato l'America è il nuovo libro di Stefano Nazzi. Il giornalista lo ha presentato a Deejay Chiama Italia. Il mio libro è un viaggio in un’epoca degli Stati ... deejay.it

Stefano Nazzi, nei Predatori racconto i serial killer americaniTra gli anni '60 e i '90 furono oltre duemila i serial killer negli Stati Uniti, un numero altissimo ma non tanto per un Paese molto violento come gli Usa. Il giornalista Stefano Nazzi ha esplorato ... ansa.it