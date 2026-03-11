Incontro con l' autore Giuliano Pasini

Oggi si è svolto un incontro con l’autore Giuliano Pasini, che ha presentato il suo nuovo romanzo intitolato “Il silenzio che resta”, pubblicato da Edizioni Piemme. L’autore ha parlato del suo lavoro e del modo in cui il libro approfondisce la psicologia dei personaggi, mescolando emozioni intense e una trama precisa. L’evento ha coinvolto il pubblico presente.

: "Il silenzio che resta", Edizioni Piemme. Un pomeriggio con Giuliano Pasini, che torna con un grande romanzo che scava nella psiche dei personaggi coniugando pathos e rigore di trama. Una vorticosa discesa agli inferi. Un page-turner impossibile da posare.