Quando l’arte è questione di famiglia Rocco Roca Rey | Con Puccini ho fatto piangere mia nonna Stefania Sandrelli

In un'intervista, Rocco Roca Rey parla del rapporto con la nonna Stefania Sandrelli e del suo percorso artistico. Ricorda i momenti condivisi con l’attrice e il valore di alcuni insegnamenti ricevuti, tra cui l’importanza di impegno e determinazione. Roca Rey sottolinea come l’esperienza familiare abbia influito sulla sua crescita professionale, evidenziando il legame tra arte e famiglia nel suo percorso.

Firenze, 4 marzo 2026 – “Nonna Stefania Sandrelli mi ha donato molti preziosi insegnamenti, come uomo e come artista e il primo è che il solo talento non basta, servono tanta forza di volontà, studio e professionalità”. Rocco Roca Rey è tenore, maestro collaboratore, musicista e compositore. Ha 28 anni, ma ha già una storia di successo, intessuta di talento, preparazione, determinazione, accuratezza, doti che gli fanno collezionare applausi a scena aperta. E’ un ragazzo gentile, dai modi educati e raffinati quasi di altri tempi e molto disponibile con tutti. Ed in virtù delle sue qualità personali, ha già un’identità artistica forte e... 🔗 Leggi su Lanazione.it

