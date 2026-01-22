Il Festival dell’Economia incontra Papa Leone XIV in Vaticano

Il Festival dell’Economia di Trento ha avuto l’opportunità di incontrare Papa Leone XIV in Vaticano. Durante l’udienza, il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, insieme ai rappresentanti del Gruppo Il Sole 24 ORE, ha consegnato al Pontefice una pergamena commemorativa. Questo incontro simbolico rappresenta un momento di dialogo tra cultura economica e istituzioni religiose, sottolineando l’importanza di un confronto aperto e rispettoso.

Il Festival dell'Economia di Trento approda in Vaticano e si presenta al Santo Padre. Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha partecipato all'udienza con Papa Leone XIV insieme ai vertici del Gruppo Il Sole 24 ORE, consegnando al Pontefice la pergamena con il titolo.

