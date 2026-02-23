Milano Cortina 2026 il Presidente del Veneto Stefani accoglie Meloni alla cerimonia di chiusura – Il video

Il presidente del Veneto, Stefani, ha invitato la premier Meloni alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, dopo che il suo governo ha finanziato gran parte dei costi dell’evento. La presenza della premier ha attirato l’attenzione di molti spettatori e ha rafforzato il legame tra politica e sport. Durante la cerimonia, Meloni ha sottolineato l’importanza di questa manifestazione per l’Italia. La serata si è conclusa con un grande spettacolo di luci e musica.

(Agenzia Vista) Verona, 23 febbraio 2026 La premier Giorgia Meloni ha presenziato alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 all'Arena di Verona. Ad accoglierla a Verona il presidente del Vento Stefani. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev