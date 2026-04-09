Questa mattina, nelle sale Clementine del Vaticano, si è svolto un incontro tra il Papa e gli atleti che hanno preso parte ai Giochi di Milano Cortina, sia olimpici che paralimpici. L’evento ha visto la presenza di numerosi atleti provenienti da diverse nazioni, riuniti per incontrare il Pontefice. La visita si è svolta in un ambiente riservato, senza ulteriori dettagli sulla durata o sulle modalità dell’incontro.

Incontro speciale quello che si è tenuto questa mattina in Vaticano. Papa Leone XIV ha infatti ricevuto nelle sale Clementine gli atleti olimpici e paralimpici che hanno partecipato ai Giochi di Milano Cortina. Con loro anche esponenti della Fondazione MilanoCortina2026, i rappresentanti delle Regioni e dei Comuni coinvolti e i vertici di Coni e Cip. Il presidente della Fondazione Milano Cortina, Giovanni Malagò. (Foto Vatican MediaLaPresse) Il pontefice è partito da un messaggio con cui ha legato lo sport al concetto di pace. “Nel tempo attuale, così segnato da polarizzazioni, rivalità e conflitti che sfociano in guerre devastanti, il vostro impegno assume un valore ancora maggiore: lo sport può e deve diventare davvero uno spazio di incontro “, ha affermato papa Leone. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Il Papa incontra gli atleti di Milano Cortina

Milano Cortina, Mattarella incontra gli atleti azzurri: «La prima competizione è con i propri limiti»«La prima competizione è con se stessi e con i propri limiti per superarsi, per migliorarsi, e poi c’è a fianco quella con gli altri partecipanti».

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Insieme verso i Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026

Temi più discussi: Domani Papa Leone XIV incontra gli atleti Azzurri; Il Papa agli azzurri: Lo sport nel mondo in conflitto sia spazio di incontro non esibizione di forza; Milano Cortina, riconsegnata al Papa la Croce degli Sportivi; Gli atleti olimpici e paralimpici dal Papa tra testimonianza e solidarietà.

Il Papa agli azzurri: «Lo sport nel mondo in conflitto sia spazio di incontro non esibizione di forza»Nell’incontro di stamattina con gli atleti olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026 Leone XIV ha affidato loro una missione, ecco quale ... famigliacristiana.it

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#PapaLeoneXIV riceve la torcia olimpica dal Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni #Malagò, al termine dell'udienza in Vaticano con gli atleti dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026. @Coninews @milanocortina26 @g x.com

Oggi in Città del Vaticano, nella Sala Clementina, ho incontrato Papa Leone XIV insieme ad atleti, tecnici e rappresentanti del movimento olimpico e paralimpico Milano Cortina 2026. Un momento di grande valore umano e simbolico, che celebra lo sport com - facebook.com facebook