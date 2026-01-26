Maltempo | il Consiglio dei ministri dichiara lo stato d' emergenza per Sicilia Sardegna e Calabria Stanziati 100 milioni per i primi interventi

Il Consiglio dei ministri ha ufficialmente dichiarato lo stato di emergenza per Sicilia, Sardegna e Calabria, zone colpite dal recente maltempo. Sono stati stanziati 100 milioni di euro per avviare i primi interventi di assistenza e ripristino. Questa decisione mira a facilitare interventi tempestivi e coordinati, garantendo supporto alle comunità colpite e accelerando le operazioni di riparazione e prevenzione.

Il governo ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale nei territori della Sicilia, Sardegna e Calabria colpiti dal violento maltempo dei giorni scorsi. L a proposta è stata avanzata e illustrata dal ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci nella seduta di oggi pomeriggio del Consiglio dei ministri, presenti anche i presidenti delle Regioni Sicilia, Sardegna e Calabria. Lo stato di emergenza può durare 12 mesi, prorogabile per altri 12, come prevede il Codice di Protezione civile. Per fare fronte ai primissimi interventi previsti dall’art. 25 lettere a,B,c del Codice di protezione civile, è stata deliberata la somma complessiva di 100 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Maltempo: il Consiglio dei ministri dichiara lo stato d'emergenza per Sicilia, Sardegna e Calabria. Stanziati 100 milioni per i primi interventi Approfondimenti su maltempo consiglio Maltempo, chiesto lo stato d'emergenza per Calabria, Sicilia e Sardegna | Forte mareggiata a Catania, evacuate decine di famiglie A causa delle recenti condizioni meteorologiche avverse, sono state avanzate richieste di stato di emergenza per Calabria, Sicilia e Sardegna. Ciclone Harry, Salvini: “chiesto stato d’emergenza per Calabria, Sicilia e Sardegna Sicilia”: ancora maltempo e nubifragi Il ciclone Harry prosegue il suo percorso, causando condizioni di maltempo diffuso nelle regioni meridionali italiane. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su maltempo consiglio Argomenti discussi: Maltempo, il Consiglio dei ministri si riunirà per ufficializzare lo stato di emergenza dopo il ciclone Harry; Ancora maltempo in Sardegna. Lunedì Cdm per lo stato d'emergenza; Maltempo, Musumeci Proporrò al Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale; Maltempo: stato di calamità e prime risorse oggi in consiglio dei Ministri. Maltempo: il Consiglio dei ministri dichiara lo stato d'emergenza per Sicilia, Sardegna e Calabria. Stanziati 100 milioni per i primi interventiIl governo ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale nei territori della Sicilia, Sardegna e Calabria colpiti dal violento maltempo dei ... gazzettadelsud.it Maltempo, Schifani: In Sicilia stimati danni per oltre 1,5 miliardi, per la Sicilia i primi 100 milioniLo ha detto il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani, parlando con i giornalisti prima di partecipare, assieme ai governatori di Calabria e Sardegna, al Consiglio dei ministri che deliberer ... ilsicilia.it Oggi il Consiglio dei ministri dedicato al maltempo in Sicilia dopo i danni del ciclone Harry - facebook.com facebook #Maltempo Nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri per lo stato d’emergenza in Calabria, Sicilia e Sardegna, dopo il passaggio del ciclone #Harry. Preoccupazione massima per #Niscemi per il meteo variabile. Le previsioni con il primo maresciallo Alfonso Se x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.