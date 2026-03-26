Nel 2026, Pio e Amedeo torneranno in televisione con un nuovo show, previsto per aprile. Dopo aver ottenuto un buon riscontro con il loro ultimo film, sono stati annunciati come ospiti principali di questa produzione. La data di messa in onda e altri dettagli sono ancora da definire, ma l’evento è stato comunicato ufficialmente tramite comunicati delle reti coinvolte.

Il 2026 segna un ritorno in grande stile per Pio e Amedeo. Dopo il successo al cinema con Oi Vita Mia, capace di superare i 9 milioni di euro al botteghino e di portare oltre un milione di spettatori nelle sale, il duo foggiano torna in televisione con Stanno tutti invitati, il nuovo show che Canale 5 trasmetterà dal 2 aprile 2026 in prima serata. Le registrazioni, ospitate alla ChorusLife Arena di Bergamo, hanno già acceso i riflettori su un progetto che promette di essere uno dei più attesi della stagione. Il titolo, volutamente provocatorio e ironico, anticipa un clima di festa, incontri inattesi e un parterre di ospiti che attraversa musica, cinema, sport e televisione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Stanno tutti invitati, ospiti aprile 2026: le anticipazioni del nuovo show di Pio e Amedeo

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Dal 2 aprile avete tutti un appuntamento imperdibile con "STANNO TUTTI INVITATI"! Tre fantastiche prime serate su Canale 5 insieme a Pio e Amedeo per festeggiare i loro 25 anni insieme e ci saranno anche tanti, tantissimi ospiti! #Amici25 x.com