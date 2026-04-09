Pio e Amedeo stanno festeggiando 25 anni di carriera invitando. tutti, con il loro show Stanno tutti invitati, in onda con il secondo appuntamento giovedì 9 aprile 2026 su Canale5. Nella scorsa puntata tante risate, ma persino momenti riflessivi, grazie a Paolo Bonolis e la sua immensa cultura. Ma la puntata di stasera non sarà da meno, con un parterre di ospiti altrettanto ricco, tra conduttori, nomi legati allo sport e alla musica. Stanno tutti invitati, le anticipazioni del 9 aprile 2026. La prima puntata di Stanno tutti invitati non ha deluso le aspettative: chi sperava di ridere davanti alla televisione e passare qualche momento di leggerezza è stato accontentato. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Stanno tutti invitati, anticipazioni del 9 aprile: Pio e Amedeo puntano tutto sugli ospiti

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Stanno tutti invitati: le anticipazioni e gli ospiti della prima puntataStanno tutti invitati: le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata, 2 aprile 2026, alle ore 21.30 su Canale 5 con Pio e Amedeo ... tpi.it

Stanno tutti invitati, ospiti e anticipazioni della prima puntata del 2 aprile 2026Il conto alla rovescia è finito. Il 2 aprile 2026 segna il debutto di Stanno tutti invitati, il nuovo show di Pio e Amedeo che promette di trasformare la ... ilsipontino.net

Giovedì 9 aprile 2026 su Canale 5 torna il divertimento con la seconda puntata di “Stanno tutti invitati” del duo comico foggiano Pio e Amedeo E voi avete visto la prima puntata Vi è piaciuta La guarderete anche questa settimana Scrivete i vostri com - facebook.com facebook

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